Vleermuizen

„Ja, hartstochtelijk ontraden. Ik denk echt: waar zijn jullie nou mee bezig? Ongelofelijk! We willen allemaal minder regels. Elke keer als je een voorstel doet, dan hoor je „nou, toch maar niet dit voorstel”. Bizar. Deze komt uit mijn tenen.” Minister Keijzer verzette zich vorige week donderdag met hand en tand tegen een motie die vraagt om bij nieuwbouwwoningen verplicht nestgelegenheden voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen aan te brengen.

Het verzet van Keijzer is begrijpelijk. In het regeerprogramma heeft het kabinet-Schoof opgenomen dat in de bouwregelgeving geen nieuwe duurzaamheidseisen komen, tenzij Europa dat verplicht. Daarom kreeg ook NSC-Kamerlid Welzijn een veeg uit de pan. Haar handtekening stond onder de motie. Het is volgens Keijzer niet mogelijk om het regeerprogramma uit te voeren én deze motie te ondertekenen.

En om critici voor te zijn, stelde Keijzer: „Ik heb trouwens ook zo’n kastje, dus begrijp me niet verkeerd. Maar de betutteling dat dat allemaal maar opgelegd moet worden in dit land … Ongelofelijk.”

De opwinding van Keijzer viel ook Kamervoorzitter Bosma op. Hij adviseerde: „Adem in, adem uit. Ontspan, hè? Anders haalt u het kerstreces niet.”

Minister Mona Keijzer Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. beeld ANP, Remko de Waal

Integratie

In politiek Den Haag ontstond vorige week consternatie over een aangenomen motie van VVD-Kamerlid Bente Becker. Daarin verzoekt zij de regering om gegevens over culturele en religieuze normen en waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond bij te houden. Zo’n onderzoek geeft inzicht in de culturele integratie van Nederlanders met een migratie-achtergrond. Alleen GroenLinks-PvdA, DENK, Volt, PvdD en D66 stemden tegen. Tot dusver niets bijzonders.

Toch brak er op sociale media, in talkshows en in de Tweede Kamer een golf van verontwaardiging los. D66-Kamerlid Mpanzu Bamenga nam zelfs het woord „racisme” in de mond. CDA en ChristenUnie zagen zich genoodzaakt om op internet uitleg te geven over hun voorstem. De SP ging het verst. Partijleider Jimmy Dijk sprak een verontschuldigend filmpje in.

Hoe had het dan wel gemoeten? Migratie-expert dr. Jan van de Beek gaf het nuchtere antwoord: „Je moet naar de hele bevolking onderzoek doen, anders kun je niet vergelijken.”

Agenda

De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag en -avond over het VN-verdrag voor rechten van personen met een handicap. Woensdagmiddag staat een discussie aangekondigd over het opnieuw uitstellen van een wet die een toelatingsstelsel invoert voor uitzendbureaus. Woensdagavond rondt de Kamer het debat af over een initiatiefwet van de SGP en andere fracties om te voldoen aan de NAVO-norm om 2 procent van het bbp te besteden aan defensie. Donderdag stemt de Kamer over alle begrotingen voor 2025 en vindt het debat over de Najaarsnota 2024 plaats.