Waarom D66 de voltooidlevenwet nog lang niet van tafel haalt

Tegen zo’n wet leven veel bedenkingen. Eén daarvan is dat zij de huidige euthanasiepraktijk zou kunnen ondergraven. Een commissie van wijzen onder leiding van prof. dr. Paul Schnabel adviseerde in 2016 om die reden negatief. Ook artsenorganisatie KNMG ziet de wet niet zitten. Toch zet D66 door. Maandagavond organiseerde de partij in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek met deskundigen.

„Er is D66 veel aan gelegen dat de wet zo lang mogelijk boven de markt blijft zweven”, zegt Jakko Gunst in de podcast Bellen met Den Haag. „Met zo’n hoorzitting kan de partij laten zien: De wet is nog steeds in de maak, wij geven niet op.”

Werk maken van de voltooidlevenwet is voor deze coalitie geen topprioriteit, zegt Jakko verder. „Maar als we één ding zeker weten, is het wel dat de politieke wind soms in korte tijd opeens uit de andere hoek kan waaien. Ik denk dat D66 daarop wacht.”