„Op school regeert de leugen, hier horen kinderen de waarheid”

In plaats daarvan heerst er de geest van kil materialisme, die van kinderen godloze wezens moet maken. Opgevoed worden tot atheïst, hoe religieus wil je het hebben! Sprak Fidel Castor, de Cubaanse dictator, zelf niet over ”el Nuevo Hombre”, de ”Nieuwe Mens”? Die door zijn ”Revolucion” zou worden ‘geschapen’? En als alternatief voor Christus, de Zoon van God, had Castro messiassen van eigen bodem bedacht: José Marti, Che Guevara en uiteraard hijzelf.

„Cubaanse christenen verliezen de moed. Veel gemeenteleden en voorgangers emigreren. Ook voor jongeren is het uitzichtloos. Geeft u de Cubaanse kerk weer hoop?” - Dhr. H.O. van de Ridder, bureaumanager Spaanse Evangelische Zending

Waarom u over deze geestelijke vrieskou gelezen moet hebben? Om de foto’s op deze pagina op hun waarde te schatten. Zo’n dertig kinderen luisteren er naar een Bijbelvertelling, en nee, we zijn daarmee niet op een school beland maar op een kleine evangelisatiepost –een ”misione”– op het Cubaanse platteland. Waar ds. Angel en zijn vrouw Sara iedere zaterdagmiddag kinderen uit de omgeving uitnodigen. Voor een warme maaltijd en voor veel meer. Wat indruk maakt is dat het echtpaar niet toekijkt, maar er helemaal bij betrokken is. Ik zie ds. Angel water putten, eten uitdelen, terwijl Sara borden vult en verzamelt.

Wat dat eten betreft: daar zijn veel kinderen wel happig op, want thuis is het geen vetpot. Er is meer mis daar op het platteland. Ds. Angel noemt alcoholisme en gebroken gezinnen. Met daarachter als oorzaak een uitzichtloos bestaan vanwege armoede. Dat schiet lekker op met die Nieuwe Mens van Castro.

Terwijl zo’n dertig kinderen eten krijgen, zorgen ds. Angel en zijn dochter voor water. beeld Jaco Klamer

Precies vanwege dat laatste zijn ds. Angel en zijn vrouw hier neergestreken. Om de kinderen het Evangelie bekend te maken. Eigenlijk oogt de maaltijd als een schilderij met een mooie lijst erom. Heeft die hap aan voor- en achterkant een begin en een einde van gebed en vertelling, van zingen en danken. Terwijl verderop billboards met schreeuwerige teksten de leugen van Castro’s Nieuwe Mens verkondigen, klinkt hier in de zachte stilte van vertelling en gebed de waarheid van Góds verlossingsplan. Op school horen de kinderen het niet, op deze plek mogen ze het beluisteren. Wat men daar ontkent, wordt hier beleden: de God van de Bijbel lééft.

