Oudste vogel in het wild legt op haar 74e plots weer een ei

Wisdom is een laysanalbatros en leeft momenteel in een natuurgebied in de Grote Oceaan, schrijft NU.nl. Haar leeftijd op zichzelf is al bijzonder, want meestal worden de vogels van de kleine albatrossoort niet ouder dan 40 jaar. Bovendien is Wisdom met haar leeftijd wereldwijd de oudst bekende vogel die in het wild leeft.

Toch lijkt haar leeftijd haar er niet van te weerhouden om weer een nest te beginnen. De Amerikaanse natuurorganisatie US Fish and Wildlife Service (USFWS), die haar in de gaten hield, zag hoe het dier een relatie aanging met een mannetjesalbatros. Afgelopen week werd duidelijk dat de twee een ei hadden geproduceerd.

Voor Wisdom is het enige tijd geleden dat ze kuikens grootbracht. In 2021 legde ze voor het laatst een ei. Dat neemt niet weg dat ze een ervaren moeder is. Gedurende haar hele leven broedde ze meer dan dertig eieren uit.

Experts zijn niet bezorgd over het nieuwe kuiken. Hoofdbioloog Jon Plissner acht de kans tussen de 70 en 80 procent dat het ei uitkomt. „Het is echt opmerkelijk”, vertelt hij tegen BBC News . „Wisdom lijkt de interesse te wekken van mensen over de hele wereld. Ieder jaar wachten we met ingehouden adem op haar terugkomst.”