In debuut ”Windstil” van Saskia Eelman speelt stotteren grote rol 

”Windstil” (9+) is het debuut van Saskia Eelman. Het is een vol boek, waarin veel thema’s langskomen –verhuizen, stotteren, ingewikkelde familieverhoudingen– maar wel een fijn boek om te lezen, op de verbasterde krachttermen na. Eelman is zelf logopedist en taal- en dyslexiespecialist en laat via Jonas van binnenuit zien welke impact stotteren op je leven heeft. Het boek speelt zich af op een naamloos eiland, de schrijver zelf groeide op Texel op. De sfeer van het eiland, de natuur en de trekvogels, maar ook het verraderlijke van het wad – allemaal komen ze naar voren.

Regelmatig onderbreken flashbacks over sessies bij stottertherapeut Rob of over Jonas’ vriendschap met zijn vroegere klasgenoot Boris het verhaal. Ze weiden soms ver uit, maar geven ook steeds stukjes informatie waardoor je voelt dat er meer aan de hand is. Gaandeweg ontdek je bijvoorbeeld dat Jonas’ vader maar moeilijk met het gestotter van zijn zoon kan omgaan. Dat vormt een belangrijk thema in het boek en blijkt te maken te hebben met het verleden. En met de oude, stille, wat norse man die Jonas op het wad ontmoet. In de loop van het boek weet je wie hij is, maar wat er in de familie precies aan de hand is, daar mag je als lezer zelf over verder denken.

Windstil, Saskia Eelman; uitg. Lannoo; 200 blz.; € 17,99