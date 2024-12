BuZa roept Nederlanders in Syrië nog eens op om weg te gaan

Syrische rebellen zijn vorige week begonnen met een nieuw offensief tegen het regeringsleger, en ze winnen in hoog tempo terrein. „Het is onveilig in alle delen van Syrië en de situatie is onvoorspelbaar. Grote delen van Syrië staan niet onder gezag van de regering”, aldus Buitenlandse Zaken in zijn reisadvies.

Het ministerie weet niet hoeveel Nederlanders er in Syrië zijn. Wie toch in de problemen raakt, kan contact opnemen met de Nederlandse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara.