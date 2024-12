Later op dag waarschijnlijk meer vliegverkeer op Schiphol na wind

Vrijdagochtend werden voor de hele dag ruim honderd vluchten geannuleerd op de luchthaven door zware windstoten. Daar komen naar verwachting niet nog meer annuleringen bij, maar reizigers moeten in elk geval vrijdagmiddag nog rekening houden met annuleringen en vertragingen. KLM zag zich genoodzaakt meer dan negentig vluchten te schrappen, zei de luchtvaartmaatschappij vrijdagochtend.

Niet alleen de luchtvaart heeft vrijdag last van de harde wind, waarvoor het KNMI voor een groot deel van Nederland code geel had afgegeven. Ook op het spoor en op de weg was er hinder.