Zuid-Korea schorst drie commandanten om militaire noodtoestand

Het leger vaardigde dinsdag na de afkondiging van de noodtoestand een verbod uit op onder meer alle politieke activiteiten. Ook gingen militairen naar het parlement, waar vervolgens chaotische taferelen ontstonden.

De politie en aanklagers zijn afzonderlijke onderzoeken begonnen naar president Yoon en het uitroepen van de noodtoestand, schrijft persbureau Yonhap. Dat meldt ook dat de politie in het lopende onderzoek de mobiele telefoons van de nationale politiechef en de politiecommissaris van Seoul in beslag heeft genomen.

Langzaam wordt steeds meer bekend over wat er is voorgevallen in Zuid-Korea. President Yoon Suk-yeol is niet meer in het openbaar verschenen sinds het opheffen van de noodtoestand. Het parlement stemt zaterdag over het afzetten van het staatshoofd.