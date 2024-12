Hof VS neigt naar verbod transgenderbehandeling minderjarigen

De wet verbiedt op medische gronden het voorschrijven van puberteitsblokkers en hormoonbehandelingen aan jongeren die een transgenderwens hebben. Ook zijn operaties verboden. Overtreders kunnen een boete van 25.000 dollar krijgen.

Drie families en een arts spanden een rechtszaak aan om de wet van Tennessee aan te vechten. Zij kregen steun van de regering-Biden. Die beweert dat het verbod moet worden behandeld als een vorm van discriminatie.

Dat laatste bestrijden de wetgevers uit Tennessee. Zij zeggen dat het verbod is gebaseerd op medische afwegingen, waarbij het belang van de zorgvrager vooropstaat.

Jonathan Skrmetti, de procureur-generaal van Tennessee, stelt dat het verbod niet discrimineert op basis van geslacht. „De wet trekt een grens tussen minderjarigen die op zoek zijn naar medicijnen voor geslachtsverandering en minderjarigen die op zoek zijn naar medicijnen voor andere medische doeleinden. En zowel jongens als meisjes vallen aan beide kanten van die grenslijn.”

Tijdens de hoorzitting bleek dat de meerderheid van het hooggerechtshof het verbod overeind wil houden. Verschillende opperrechters stelden vraagtekens bij de bewering van de regering-Biden dat er „overweldigend” bewijs is dat de voordelen van het geven van puberteitsblokkers en hormoonbehandelingen opwegen tegen de nadelen. De rechters stelden daar tegenover dat landen als Engeland, Finland, Noorwegen en Zweden de liberale genderzorg beperken.

Aanpassen

Opperrechter Samuel Alito vroeg daarom de appellanten of ze in het licht van die ontwikkelingen hun standpunt niet zouden moeten aanpassen. Zijn collega Clarence Thomas vroeg de tegenstanders van de wet uit te leggen waarom artsen de behandeling niet zouden mogen weigeren om reden dat de bewuste jongeren minderjarig zijn. „Je kunt een kind toch niet zomaar alles geven waarom het vraagt?”

De opperrechters beperken zich tot de vraag of de wet in Tennessee discriminerend is. Zij gaan niet in op de kwestie of ouders het grondwettelijk recht hebben om namens en voor hun kinderen medische beslissingen te nemen.

Een uitspraak van het hooggerechtshof, die pas tegen de komende zomer wordt verwacht, kan verstrekkende gevolgen hebben. Inmiddels kennen 26 staten van Amerika maatregelen die beperkingen opleggen aan genderbehandelingen of deze helemaal verbieden. Als het hooggerechtshof de wet van Tennessee ongeldig verklaart, betekent dat ook dat restricties op genderbehandelingen in andere staten ter discussie komen.