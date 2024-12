Het spel is volgens het nieuwslog GeenStijl vanuit Nederland verkrijgbaar via het online gameplatform Steam. De demo van het spel zou daar ook gratis te downloaden zijn.

In de oorspronkelijke versie van het spel staat een denkbeeldige Palestijnse student centraal die wraak wil nemen op het Israelische leger vanwege de dood van sommige van zijn familieleden. Nieuwszender Al Jazeera toonde onlangs een update van het spel. Daarin vliegt de hoofdrolspeler met een groene Hamasvlag om zijn hoofd samen met een paraglider een Israëlisch legerkamp binnen.

De maker van het spel zou de update volgens GeenStijl aanprijzen als „de herbeleving van de iconische dag waarop het dappere Palestijnse verzet het Israëlische leger vernederde”.

Het spel zou in Engeland offline zijn gehaald op last van de Britse antiterreureenheden, meldt Al Jazeera. Verder zouden ook Duitsland en Australië de mogelijkheid voor burgers om het spel via Steam aan te schaffen hebben geblokkeerd.

In schriftelijke Kamervragen aan het kabinet uitte SGP-Kamerlid Van Dijk woensdag zijn zorg dat het videospel de sympathie voor Hamas in Nederland aanwakkert en dat dit de onveiligheid van de Joodse gemeenschap verder kan verhogen. Duidelijk is volgens Van Dijk dat er in de game sprake is van terreurverheerlijking. Hij wil dat het kabinet het spel zo snel mogelijk verbiedt.