Tweede Kamerlid Maatoug wordt GroenLinks-wethouder in Utrecht

Volgens de Utrechtse GroenLinks-fractievoorzitter Julia Kleinrensink maken Maatougs ervaring, gedrevenheid en betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken haar een ideale wethouder. Zelf noemt Maatoug haar voordracht een grote eer. In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid laag is, zegt ze dichter bij de inwoners te willen staan. „Ik hoop dat de stad mij leert kennen als een eerlijke bestuurder. Diep in de dossiers, dicht bij de mensen en altijd eerlijk over de keuze die voorligt.” Maatoug zal het wethouderschap in ieder geval op zich nemen tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026.

Maatoug stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar op nummer 13 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA, dat toen 25 zetels behaalde. Ze zit sinds 2021 in de Tweede Kamer, eerst voor GroenLinks en sinds de vorige verkiezingen voor de gezamenlijke GroenLinks-PvdA-fractie. Als Kamerlid zat ze in de parlementaire-enquêtecommissie die onderzoek deed naar het fraudebeleid en de dienstverlening van de overheid.

Kamerleden die tussentijds opstappen, worden in de regel opgevolgd door de eerstvolgende op de kandidatenlijst. In het geval van GroenLinks-PvdA is dat Kauthar Bouchallikht. Zij stond op de 17e plek, maar trok zich al voor de verkiezingen terug omdat zij zich niet kon vinden in de standpunten van haar partij over het Midden-Oosten. Het was toen te laat om haar van de lijst te halen.

Bouchallikht liet destijds al weten ook een eventuele later vrijkomende zetel niet te zullen innemen. Blijft zij daarbij, dan komt de Kiesraad uit bij Marleen Haage, die op de 26e plek stond op de lijst van de gezamenlijke fractie. Zij heeft nu een aantal weken de tijd om te beslissen of ze de zetel wil innemen. Haage is nu sectorhoofd bij de politie in Rotterdam en was eerder onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de gemeente Utrecht.