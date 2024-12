Geen advies na onderzoek psyche verdachte moorden Weiteveen

K. heeft bekend dat hij op 16 januari in het Drentse Weiteveen de 44-jarige Ineke Mussche en haar 38-jarige partner Sam Czerniawski heeft gedood. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij dat met vooropgezet plan gedaan en heeft hij zich daarmee schuldig gemaakt aan een dubbele moord.

De moorden gingen gepaard met veel geweld. Een 12-jarige zoon van de slachtoffers is daar voor een deel getuige van geweest. K. had een conflict met beide slachtoffers over hun woning aan de Bargerweg, die zij van K. hadden gekocht. Er zou sprake zijn geweest van verborgen gebreken.

K. schoot Mussche dood in haar auto, nabij het huis. In de woning bracht hij Czerniawski, die nog in bed lag, om het leven door hem te beschieten, te steken en te slaan. De zoon heeft geprobeerd zijn vader te beschermen, aldus het OM, onder meer door K. te steken met een mes. Die raakte hierdoor lichtgewond.

Veel van de gebeurtenissen zijn door camera’s vastgelegd. K. zegt zich slechts flarden te kunnen herinneren van wat zich in de woning heeft afgespeeld. Voor het OM is de verklaring van de zoon in dat verband het voornaamste houvast. De rechtbank wees een verzoek van K.’s raadslieden om nader onderzoek op dit punt af.

K. werd direct na de moorden ter plaatse aangehouden. Deskundigen van het PBC hebben wel stoornissen vastgesteld bij hem, maar hebben geen verband kunnen vaststellen met de misdrijven waarvan K. wordt beschuldigd. Zij konden daardoor niet tot een advies komen. Het gaat onder meer om een neurologische stoornis die de man heeft opgelopen na een herseninfarct.

Het rapport van het PBC is nog niet klaar. De rechtbank heeft een samenvatting van de conclusies ontvangen via de onderzoeksrechter. Het rapport wordt binnen enkele weken verwacht.

De rechtbank heeft de inhoudelijke behandeling van de zaak gepland voor 12 en 13 februari. De bevindingen van het PBC leiden mogelijk tot uitstel, omdat K.’s advocaten misschien nader onderzoek naar de psyche van hun cliënt willen. De geplande data zijn nog steeds het streven van de rechtbank.