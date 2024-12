Syrische rebellen trekken naar zuiden

Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen voeren aanvallen uit om de rebellen tot staan te brengen. Volgens een rebellencommandant „rukken we op naar Hama nadat we verscheidene plaatsen op de weg daarheen hebben schoongeveegd”. Een fotograaf van het Franse persbureau AFP zag tientallen verlaten militaire voertuigen inclusief tanks op de weg naar Hama.

De in 2011 uitgebroken Syrische burgeroorlog raakte vier jaar geleden in een impasse, mede door toedoen van Rusland en Turkije die een soort bestand in het noordwesten van Syrië regelden. Sinds 2020 werden er tot afgelopen week niet meer op grote schaal gevechten geleverd tussen de rebellen in het noordwesten en de Syrische troepen.

Er zouden sinds 27 november bij de gevechten en luchtaanvallen al meer dan vijfhonderd doden zijn gevallen, onder wie meer dan negentig burgers. Het rebellenoffensief geleid door de soennitische extremisten van HTS drijft ook veel mensen op de vlucht. Volgens cijfers van de VN zijn sinds zaterdag zeker 48.500 mensen op de vlucht geslagen, onder wie duizenden Syrische Koerden uit Aleppo.