Het bestuur van de Conventie van Bern ging dinsdag akkoord met het verzoek van de Europese Unie om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’. De wijziging gaat over drie maanden in, tenzij minimaal zeventien verdragsleden binnen die periode bezwaar aantekenen.

„De afgelopen jaren hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat de terugkeer van de wolf in een cultuurlandschap als Nederland desastreuze gevolgen met zich meebrengt. Alhoewel een wolf positieve effecten kan hebben op de biodiversiteit van een groot natuurgebied, is daar in een dichtbevolkt en verstedelijkt gebied als Nederland geen sprake meer van”, aldus LTO. „De wolf stelt met name veehouders voor ingrijpende en soms onoverkomelijke keuzes.”