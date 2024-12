Spanning op stikstofdossier voorlopig niet weg

Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) informeerde de Tweede Kamer vorige week over haar plannen wat betreft stikstof, het landelijk gebied, agrarisch natuurbeheer en PAS-melders. Woensdag debatteert de Tweede Kamer erover.

Niet alleen oppositiepartijen, maar ook coalitiepartners VVD en NSC volgen Wiersma kritisch op het stikstofdossier. Afgaand op een X-bericht van vrijdag zal VVD-Kamerlid Van Campen ook woensdag kritisch het debat ingaan. De VVD’er wees op de noodzaak van „een geborgd pakket voor stikstofvermindering en natuurherstel” en stelde „nog heel veel vragen” te hebben. „Is dit genoeg voor de rechter?”

In de brief over de stikstofaanpak gaat het over „hoofdlijnen”; in die over de nieuwe gebiedsgerichte aanpak over „contouren”. Behalve dat beide brieven niet erg concreet zijn, ontbreekt het vooralsnog ook aan zicht op de vraag hoeveel het nieuwe beleid naar verwachting zal bijdragen aan het realiseren van de wettelijke natuurdoelen.

Concreet

Ook specifieke onderdelen uit de brieven van Wiersma zijn nog met tal van vragen omgeven. Een belangrijke wens van het kabinet is om het beleid zodanig te veranderen dat boeren uitstootdoelen meekrijgen. Voorlopig is echter onduidelijk wat de concrete doelstellingen voor boeren worden, vanaf wanneer die gelden en wat die opleveren voor het halen van de natuurdoelen.

Ook bij de nieuwe gebiedsspecifieke aanpak ontbreekt het nog aan details. Net als in het geschrapte Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wil Wiersma in de nieuwe aanpak Ruimte voor Landbouw en Natuur (RLN) gecombineerd werken aan doelen op het gebied van natuur, water en klimaat.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt de nieuwe aanpak „vooralsnog weinig concreet”. De inzet biedt volgens de koepelorganisatie „onvoldoende helderheid over de langetermijnkoers voor het bereiken van de landelijke natuur-, water- en klimaatdoelen en het versterken van de leefbaarheid van het landelijk gebied waar gemeenten voor staan”.

Wiersma zal woensdag vermoedelijk veel kritische vragen krijgen over haar voorgenomen beleid. Maar wat de uitkomst van het debat ook is, belangrijker is wat er op 22 januari gebeurt: dan doet de rechter uitspraak in de stikstofzaak tussen Greenpeace en de Staat. Als het kabinet daarbij aan het kortste eind trekt, moet Wiersma zich écht zorgen gaan maken.