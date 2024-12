Te gast in deze aflevering is Mettie de Braal, die moeder is van negen kinderen en inmiddels ook oma van dertien kleinkinderen. Ze vertelt open over haar eigen worstelingen in het moederschap en leert om vanuit Gods blik naar het moederschap te kijken.

Zoals in elke aflevering van dit seizoen staat er een ingestuurde opvoedvraag centraal. Drie opvoeders reageren daarop met hun ervaringen en ook vaste gast Margreet van den Berg schuift aan. Genoeg afwisseling dus in deze aflevering. Luister naar de antwoorden op vragen over de christelijke opvoeding.