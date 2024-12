VN-fonds: miljarden voor vruchtbare bodems betalen zichzelf terug

Alleen al om boeren in ontwikkelingslanden te helpen en ook de natuur rond landbouwgronden te herstellen, is volgens het fonds 75 miljard dollar per jaar meer nodig dan nu wordt uitgegeven.

Verwoestijning en landdegradatie zijn groeiende problemen, die onder meer samenhangen met intensieve landbouw, verstedelijking en klimaatverandering. De problemen staan centraal op een VN-top in Riyad. Alle partijen die zijn aangesloten bij het VN-verdrag ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD) komen daar tot en met 13 december bijeen om over oplossingen te praten.

„Landdegradatie neemt in een duizelingwekkend tempo toe en is daarmee een van de urgentste problemen van de wereld”, stelt IFAD. Tot wel 40 procent van al het land op aarde heeft volgens de organisatie in min of meerdere mate te maken met kwaliteitsverlies. Ieder jaar gaat een vruchtbaar gebied ter grootte van Oeganda verloren, schetst IFAD-chef Alvaro Lario de snelheid waarmee bodems verschralen.