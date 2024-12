„Het liberalisme zal het populisme uiteindelijk verslaan”, zo stelde Yesilgöz zaterdag tijdens een speech op het najaarscongres van haar partij in Den Bosch: „Ik ben ervan overtuigd dat wij liberalen, door onze drijfveren, onze actieve houding en ons grote verantwoordelijkheidsgevoel het enige antwoord zijn op het populisme.”

Aan de andere kant verdedigde de VVD-leider de keuze in een coalitie samen te werken met de populistische PVV. In het hoofdlijnenakkoord zitten namelijk afspraken die de VVD nooit eerder met andere partijen kon maken.

Yesilgöz erkende wel dat de coalitie een probleem heeft, namelijk dat die geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Ze sprak daarom lovend over de oppositiepartijen die zich verantwoordelijk opstellen en in ruil voor toezeggingen van de coalitie begrotingen in de Eerste Kamer steunen. Enkele weken geleden gebeurde dat rondom het Belastingplan en momenteel zijn er onderhandelingen gaande over de onderwijsbegroting.

„Ik ben niet zoals onze D66-vrienden: We nemen een cappuccino en kijken neer op de wereld vanaf ons dakterras” - Dilan Yesilgöz, VVD-leider

Maar dat weerhield Yesilgöz er niet van om ook kritiek op de oppositiepartijen te leveren. Ze erkende dat ze zelf soms scherp uit de hoek kan komen: „Ik ben niet zoals onze D66-vrienden: enerzijds, anderzijds. Kom, we nemen nog een cappuccino en we kijken neer op de wereld vanaf ons dakterras.”

Linkse partijen kregen het verwijt dat ze een onhoudbaar verhaal hebben op asiel en migratie. Partijen als GroenLinks-PvdA en SP ontkennen volgens Yesilgöz dat bepaalde groepen in de samenleving niet goed geïntegreerd zijn.

De VVD-leider verweet CDA en ChristenUnie dat zij zich onvoldoende uitspreken tegen de invloed van „conservatief religieuze clubs” op de politiek. Ook hekelde ze de opstelling van de christelijke partijen in de discussies over het informeel onderwijs. Volgens de VVD-leider geven de partijen „niet thuis als het gaat om concrete acties om artikel 23 over de onderwijsvrijheid te moderniseren”.

Yesilgöz refereerde zaterdag ook nog even aan haar uitspraken van vorige week dat religie niet thuishoort in het openbare leven. De VVD-leider zei dat ze geen pleidooi tegen religie wil voeren: „Integendeel, religie geeft houvast en biedt hoop. Iedereen heeft vrijheid te geloven in wat hij of zij wil en dat koesteren wij.”

Maar het probleem ontstaat volgens Yesilgöz als religie de vrijheid en gelijkheid uit de Grondwet raakt: „Bijvoorbeeld als een door de overheid gefinancierde school een antihomoverklaring laat tekenen door ouders. Dan moeten we opstaan om onze vrijheden te beschermen.”