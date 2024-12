Wilders: Geen deal over alle begrotingen

Die zei vrijdagavond te willen dat coalitie en oppositie in één keer over een „totaalpakket” met eventuele aanpassingen aan de deelbegrotingen onderhandelen.

Schoofs verzuchting kwam voort uit de strubbelingen rond de onderwijsbegroting van vorige week. Als het aan de coalitie ligt, wordt daar de komende kabinetsperiode zo’n 2 miljard op bezuinigd. Maar de partijen die nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer willen daar niets van weten. D66, CDA, JA21, CU en SGP willen de bezuinigingen grotendeels terugdraaien door het eigen risico in de zorgverzekering minder te laten dalen dan in het regeringsprogramma is afgesproken en door de medisch specialisten verplicht in loondienst te laten gaan.

GL-PvdA, PvdD, SP, DENK en Volt willen zelfs alle bezuinigingen van tafel hebben en denken dat te kunnen bekostigen door constructies om de winstbelasting te ontwijken tegen te gaan en fossiele subsidies te beperken.

„Je kan niet elke week weer een nieuwe discussie hebben” - Dick Schoof, premier

„Je kan niet elke week weer een nieuwe discussie hebben”, zei Schoof vrijdagavond gelaten. Daarmee verwees hij naar het eerdere gebakkelei over de door het kabinet beoogde btw-verhogingen. Onder druk van CDA, SGP en CU moest minister Eelco Heinen (Financiën) beloven daar komend voorjaar een alternatief voor te zoeken. De drie partijen dreigden anders in de Eerste Kamer tegen het Belastingplan te zullen stemmen. Schoof zei verder dat de coalitie al de „hand heeft uitgestoken” richting oppositiepartijen door hen tegemoet te komen over gratis schoolmaaltijden en de giftenaftrek.

Normaal proces

De komende dagen onderhandelt de coalitie verder met D66, CDA, JA21, CU en SGP over de onderwijsbegroting. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Het Kamerdebat is al afgerond en wordt als het aan PVV, VVD, NSC en BBB ligt ook niet meer heropend.

Schoof noemde de onderhandelingen „een heel normaal politiek democratisch proces”. Wel zei hij te hopen dat het gesprek over de begroting de komende dagen „in één afronding” gaat plaatsvinden. „We moeten als kabinet verder, die begrotingen moeten gewoon worden vastgesteld”, aldus de premier.

Maar als het aan Wilders ligt, komt zo’n totaalafronding er dus niet. „Dat gaan we zeker niet doen”, reageerde hij kort na de uitspraken van de premier op X. „Op onderdelen kan het soms nodig zijn maar that’s it. We hebben als PVV al genoeg water bij de wijn gedaan.”