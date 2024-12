Voor vierde dag op rij massaal protest in Georgië

Demonstranten droegen Europese en Georgische vlaggen met zich mee, meldde Sky News. „Ik ben hier om mijn Europese toekomst en de democratie in mijn land te verdedigen”, zei een demonstrant tegen de zender.

Agenten treden hard tegen de protesten op. Ook diep in de nacht van zondag op maandag zou het in de stad nog tot confrontaties tussen de politie en demonstranten zijn gekomen. Het is onduidelijk of er gewonden zijn en of er arrestaties zijn verricht. Tijdens demonstraties zaterdagnacht raakten 27 demonstranten en 16 agenten gewond, liet het Georgische ministerie van Binnenlandse Zaken eerder weten.

De onrust in Georgië is toegenomen sinds premier Irakli Kobakhidze donderdag aankondigde de gesprekken over de toetreding tot de Europese Unie tot 2028 te staken. Het besluit volgde na een oproep van het Europees Parlement voor nieuwe verkiezingen in Georgië.

Crisis

Kobakhidze zegt ook dat de pro-Europese presidente Salome Zoerabisjvili moet opstappen zodra haar termijn halverwege december afloopt. Zoerabisjvili is van plan in functie te blijven, omdat het nieuwe parlement volgens haar onwettig is en niet over de bevoegdheid beschikt om haar opvolger aan te wijzen.

Georgië heeft sinds de parlementsverkiezingen van eind oktober te maken met een politieke crisis. De verkiezingen werden gewonnen door de regerende partij Georgische Droom, die meer toenadering zoekt tot Rusland dan tot het Westen. Er was volgens de oppositie sprake van verkiezingsfraude.

Ambassadeur

EU-buitenlandchef Kaja Kallas heeft het geweld tijdens de protesten in Georgië veroordeeld. Ze vertelde zondag, op haar eerste werkdag, dat er „duidelijke gevolgen” zullen zijn voor de relatie tussen de EU en Georgië. Ze noemde sancties en visumbeperkingen als mogelijke stappen. De Verenigde Staten schorten al hun strategische samenwerking met Georgië op.

De Georgische ambassadeur in Nederland is zaterdag opgestapt. In zijn ontslagbrief schrijft David Solomonia dat hij het grootste deel van zijn drie decennia lange dienstverband heeft gewerkt aan de Europese integratie van Georgië en „elke vorm van geweld” veroordeelt. Het Georgische diplomatieke korps liet vrijdag in een verklaring weten dat het stoppen van het toetredingsproces tot de EU in strijd is met de strategische belangen van het land. Meer dan 150 diplomaten in Georgië en daarbuiten hebben de verklaring ondertekend.