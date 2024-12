De Koerden hebben sinds de burgeroorlog in Syrië een deel van het noordoosten van het land in handen. De rebellen in het noordwesten zijn sinds afgelopen week weer vol in het offensief gegaan tegen de troepen van president Bashar al Assad. Hij wordt gesteund door Rusland en Iran.

De Iraakse milities zouden ook pro-Iraans zijn en komen dus vermoedelijk ter ondersteuning van het regeringsleger. Dat is de laatste dagen teruggedrongen in Aleppo, de tweede stad van Syrië.