Iran belooft regering Syrië volledige steun na aanvallen rebellen

Teheran was een trouwe bondgenoot van Assad tijdens de burgeroorlog die in 2011 uitbrak. Iran beweert dat het geen gevechtstroepen in Syrië heeft, alleen officieren die militair advies en training geven. De door Iran gesteunde Libanese groep Hezbollah vecht al jaren aan de zijde van de Syrische regering.

Zaterdag namen door islamisten geleide rebellen het grootste deel van Aleppo in, samen met de luchthaven en tientallen nabijgelegen steden, meldde het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Araghchi noemde het verrassende rebellenoffensief een complot van de Verenigde Staten en Israël. „Het Syrische leger zal deze terroristische groeperingen opnieuw overwinnen, net als in het verleden”, aldus Araghchi.

Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken bezoekt Araghchi na Damascus ook de Turkse hoofdstad Ankara. NAVO-lidstaat Turkije steunt enkele van de rebellerende groepen die tegen de regering van Assad strijden.

Ook Rusland bevestigde zondag zijn steun aan Damascus. „Het Syrisch-Arabische leger zet, met de hulp van de Russische luchtmacht, zijn operatie voort die gericht is op het afweren van terroristische agressie in de provincies Idlib, Hama en Aleppo”, aldus het Russische leger in een verklaring.