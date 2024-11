Inmiddels hebben meer dan vierhonderd vrouwen de vorig jaar overleden miljardair beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De meeste slachtoffers meldden zich nadat de BBC in september een documentaire had uitgezonden over vermeend seksueel misbruik door Al Fayed. Hij zou vrouwelijke personeelsleden in Harrods en andere ondernemingen hebben misbruikt, en hen er met bedreigingen van hebben weerhouden de misdragingen te melden.

„Dit onderzoek is om de slachtoffers een stem te geven, ondanks het feit dat Mohamed Al Fayed niet meer in leven is om vervolgd te worden”, liet de politie weten in een verklaring. „We richten ons nu op de individuen die ervan verdacht worden medeplichtig te zijn geweest aan zijn misdaden, en zijn uit op gerechtigheid.”