Eind september werd bekend dat contactgegevens van alle politiemedewerkers zijn gelekt via mailprogramma Outlook. Een deel van hen kwam daar via de media achter, en daar zijn de Kamerleden niet tevreden over. „Dat moet in de toekomst veel en veel beter”, zei Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA). „Ik vond de eerste reactie van de korpsleiding absoluut onder de maat”, zei Ingrid Michon-Derkzen (VVD). Lilian Helder (BBB) noemde de gang van zaken „ernstig”, en Max Aardema (PVV) „opmerkelijk”.

Toen de hack bekend werd, kwam er ook meteen een bericht op het intranet van de politie, antwoordde Van Weel. Hij erkende: „Ik zit ook niet permanent op het intranet.” De minister neemt zich voor om bij een soortgelijk geval de volgende keer meteen de hele organisatie te mailen.