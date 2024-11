370 Europarlementariërs stemden voor en 282 tegen. De radicaal-rechtse groep Patriotten voor Europa, waar de PVV deel van uitmaakt, stemde unaniem tegen, net zoals de extreemlinkse fractie. Ook een deel van de rechts-conservatieve ECR stemde tegen het nieuwe team van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP, onderdeel van de ECR) kan de commissie niet steunen, maar onthield zich van stemming.

De Groenen hebben verdeeld gestemd, zo was vooraf al bekendgemaakt. De vier Nederlandse Europarlementariërs van GroenLinks en de twee Europarlementariërs van Volt die in deze fractie zitten, hebben ingestemd met de nieuwe Commissie.

De leider van de extreemlinkse fractie, Manon Aubry, uitte in het debat voor de stemming felle kritiek op de benoeming van Wopke Hoekstra, die de portefeuille Klimaat en Schone Groei krijgt. Ze vindt het bizar dat iemand die bij Shell heeft gewerkt en een belang heeft gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden, Eurocommissaris met deze portefeuille kan worden.

Diverse Europarlementariërs van midden- en linkse tot extreemlinkse partijen uitten in het debat voor de stemming hun zorgen over de verschuiving naar radicaal-rechtse groepen in het Europees Parlement. Ze wijzen daarbij vooral op de Patriotten voor Europa, de derde partij in het Europees Parlement, maar ook naar de rechts-radicale groep Europa van Soevereine Naties (ESN) en de rechts-conservatieve ECR. Dat leidde tot luid boegeroep vanuit het vak in het parlement waar deze groepen zitten, ook toen de Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA) forse kritiek uitte op de in zijn ogen verderfelijke opvattingen.

De nieuwe Europese Commissie gaat officieel op 1 december van start.