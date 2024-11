Het kantoor van de aanklager stelt dat Myanmarese militairen met hulp van de nationale politie, grenspolitie en burgers Rohingya hebben gedeporteerd en vervolgd. Dat zijn misdaden tegen de menselijkheid volgens het internationaal recht. Min Aung Hlaing was daar als hoogste militair verantwoordelijk voor, zegt Khan. Het is voor het eerst dat hij om een aanhoudingsbevel tegen een leider in Myanmar vraagt, maar er zullen volgens de verklaring meer verzoeken volgen.

De Rohingya zijn een overwegend islamitische minderheid in het land. Volgens Khan zijn er ruim een miljoen uit Myanmar verdreven. Vele honderdduizenden vluchtelingen kwamen terecht in Cox’s Bazar in Bangladesh.

Rechters bij het strafhof moeten nu bekijken of er daadwerkelijk een aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd.