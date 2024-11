Europarlement stemt over Commissie-Von der Leyen II

Maandag had ze een gesprek met de leider van de christendemocraten, Manfred Weber, Iratxe García-Pérez van de sociaaldemocraten, Valérie Hayer van de liberalen en parlementsvoorzitter Roberta Metsola. Het onderonsje volgde op een niet bindend coalitieakkoord dat de drie Europese middenpartijen vorige week sloten. Hun afspraak: we gaan het elkaar niet moeilijk maken en stemmen in met de gehele nieuwe Commissie.

De sociaaldemocraten, liberalen en Groenen hadden vooraf grote moeite met de benoeming van de Italiaan Raffaele Fitto als uitvoerend vicevoorzitter voor Cohesie en Hervormingen – een van de zwaarste posten in het nieuwe kabinet van Von der Leyen. Vervolgens blokkeerden de christendemocraten de benoeming van het Spaanse zwaargewicht Teresa Ribera als uitvoerend vicevoorzitter voor een Schone, Rechtvaardige en Competitieve Transitie. Ook bij de benoeming van de Hongaarse kandidaat Olivér Várhelyi, beoogd Eurocommissaris voor Gezondheid en Dierenwelzijn, zetten linkse Eurofracties grote vraagtekens.

Na ruzies, moddergooien en intensief overleg bereikten de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen woensdagavond een akkoord over goedkeuring van alle beoogde Eurocommissarissen. Daarmee ligt de door Von der Leyen voor haar Commissie beoogde startdatum van 1 december binnen handbereik en is voorkomen dat het zorgvuldig door haar opgebouwde team als een kaartenhuis in elkaar zou storten.

Kleingeestig

De drie middenpartijen bezetten samen 401 van de in totaal 720 zetels in het Europees Parlement. Daarmee is het vrijwel zeker dat een meerderheid woensdag zal instemmen met de nieuwe Commissie als geheel – hoewel op Europees niveau niet volgens fractiediscipline wordt gestemd.

Ook bij de Groenen –met GroenLinks– is een kleine meerderheid van plan woensdag voor de nieuwe Commissie te stemmen, aldus partijleiders Bas Eickhout en Terry Reintke maandagavond na overleg binnen de partij. De 53 Groene Europarlementariërs zijn wel nog laaiend over de vorige week gesloten deal tussen christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen over instemming met Von der Leyens kabinet. Bovendien verwijten de Groenen de christendemocratische EVP-fractie steeds meer te verrechtsen.

De 84 Europarlementariërs van de radicaal-rechtse Eurofractie Patriotten voor Europa –met de PVV– hebben wel gezegd woensdag te zullen tegenstemmen. De hoorzittingen waarbij de kandidaat-Eurocommissarissen begin november door het Europees Parlement aan de tand werden gevoeld, „hadden geen enkele invloed op de uiteindelijke beslissingen, zoals we allemaal konden zien”, zei een woordvoerder van de groep vrijdag.