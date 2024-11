Rusland biedt Noord-Korea ‘vriendendiensten’ na sturen militairen naar slagveld

Dat blijkt uit onderzoek van het Open Source Centre (OSC) en de BBC , die onder meer satellietbeelden onderzochten. Daarop zagen zij 43 maal een lege olietanker aanmeren bij de Russische oliehaven Vostotsjny, die vervolgens weer voor circa 90 procent gevuld naar het nabijgelegen Noord-Korea vertrok. Het gaat om een flinke toename: in 2023 leverde Rusland nog zo’n 100.000 vaten aan de totalitaire staat.

De olieleveranties zijn in strijd met VN-sancties tegen Noord-Korea, die de olieverkoop aan het Kim-regime aan banden heeft gelegd. Er mogen sinds 2017 maximaal 500.000 vaten per jaar onder specifieke voorwaarden naar het land worden getransporteerd.

Hoogstwaarschijnlijk ligt het werkelijke aantal geleverde olievaten hoger. Onderzoekers konden namelijk alleen satellietbeelden bekijken op dagen waarop het onbewolkt was. In augustus was het de hele maand zo bewolkt dat geen enkele reis kon worden vastgesteld. De transponders van olietankers, waarmee schepen normaliter worden gevolgd, waren uitgeschakeld. Eerder leverde Rusland Noord-Korea al olie via moeilijk te detecteren methoden op zee. Nu lijken de landen geen moeite te doen om transporten nog te verbergen.

Vriendendienst

Experts nemen aan dat Pyongyang nog meer vergoedingen ontvangt in ruil voor het leveren van wapens en militairen. Dat gaat vermoedelijk om geld, aardgas en voedselhulp. Ook kan het Kremlin Noord-Korea helpen bij de ontwikkeling van meer geavanceerde wapensystemen. „Terwijl Kim Jong-un Vladimir Poetin een reddingsboei toewerpt om zijn oorlog voort te zetten, biedt Rusland Noord-Korea ook een reddingsboei”, schrijft OSC-onderzoeker Joe Byne. „Deze stabiele toevoer van olie geeft Noord-Korea een niveau van stabiliteit die het land niet meer heeft meegemaakt sinds de sancties werden afgekondigd.”

De Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur Shin Won-sik zei vrijdag dat Moskou de Noord-Koreanen ook luchtafweersystemen levert om het luchtruim boven Pyongyang te verdedigen. Daar werd vorige maand driemaal een Zuid-Koreaanse drone gespot, die pamfletten met anti-Noord-Koreaanse boodschappen afwierp.

Een andere ‘vriendendienst’ leverde Rusland afgelopen maart. Toen stemde het land tegen de verlenging van het VN-Expertpanel dat toeziet op naleving van sancties tegen Noord-Korea. Voorheen kwam deze groep met rapporten over landen en bedrijven die niet toegestane handel drijven met Pyongyang.

Noord-Koreaanse militairen lijken vooralsnog alleen in actie te komen in de deels door Oekraïne bezette Russische regio Koersk.