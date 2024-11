Ski Vereniging: wintersporters hebben weinig last van opwarming

Oostenrijk en Frankrijk zijn volgens De Graaf nog altijd het populairst voor een skivakantie, gevolgd door Italië en Zwitserland. Klimaatverandering is daar wel degelijk te zien, maar heeft weinig gevolgen voor de wintersporter. „In de Alpen worden de gletsjers kleiner en is het warmer, maar dat betekent niet per definitie dat er direct minder sneeuw valt. Wel dat de sneeuwgrens verandert”, zegt hij. Dat betekent dat er nog wel sneeuw ligt, maar op grotere hoogte. Uit onderzoek zou blijken dat de sneeuwgrens de komende 25 jaar ongeveer 200 meter stijgt.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en de Internationale Ski en Snowboard Federatie (FIS) waarschuwden vorige maand dat wintersport en het bijbehorende toerisme door de opwarming van de aarde een „sombere toekomst” tegemoet gaan. Vorig jaar bleek uit een studie dat bij een wereldwijde opwarming van 2 graden meer dan de helft van de onderzochte Europese skiresorts „een zeer hoog risico” loopt op sneeuwtekorten.

De Graaf erkent dat klimaatverandering impact heeft op bepaalde skigebieden, zoals Winterberg in Duitsland. „Dat zijn laaggelegen bestemmingen of gebieden met een lokale of regionale functie. Groene pistes zoals in Frankrijk en Oostenrijk vorig jaar kwamen volgens De Graaf door een slechte winter, „dat had niet per se direct te maken met klimaatverandering”.

Omdat voornamelijk laaggelegen gebieden de gevolgen van de opwarming merken, is de impact voor toeristen „niet zo groot”. „Zo’n 90 procent van de wintersporters gaat daar niet naartoe.” Reisorganisaties zien hetzelfde: de bergen zijn nog altijd een populaire vakantiebestemming in de winter.

De getroffen dorpen hebben de afgelopen tijd verschillende maatregelen genomen, omdat ze al langer de effecten van klimaatverandering zien. Zo maken ze gebruik van verschillende manieren (waaronder sneeuwkanonnen) om het skigebied ook op lagere hoogte van sneeuw te voorzien. Moderne liften brengen wintersporters alsnog naar de sneeuw.