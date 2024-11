Deel Europarlement wil grotere begroting Europese Unie

Radicaal-rechts en radicaal-links gaan woensdag tegenstemmen, zo kondigden Europarlementariërs aan tijdens een debat over de EU-begroting.

De begroting voor volgend jaar bedraagt bijna 200 miljard euro en is daarmee 6 procent groter dan de EU-begroting van 2024, zei Europarlementariër Victor Negrescu. Namens het Europees Parlement heeft de sociaaldemocraat Negrescu met de lidstaten onderhandeld over de begroting. Veel van de bezuinigingen die de EU-ministers van Financiën wilden, zijn teruggedraaid, stelde een tevreden Negrescu vast.

Het Europees Parlement heeft meer budget bedongen en gekregen voor onderwijs aan jonge mensen, onderzoek naar gezondheid en het uitwisselingsprogramma Erasmus van studenten en promovendi, zei Negrescu. Ook voor het beheer van de EU-buitengrenzen en voor jonge boeren is meer geld beschikbaar dan de lidstaten aanvankelijk wilden.

De rechts-radicale groepen Patriotten voor Europa en Groep Europa van Soevereine Naties (ESN) en de radicaal-linkse fractie uitten forse kritiek op het onderhandelaarsakkoord over de begroting 2025 van het Europees Parlement en de EU-lidstaten. De Patriotten vinden het een „onverantwoorde begroting” waarbij veel geld wordt verspild. ESN vindt dat er te weinig wordt geïnvesteerd om „massa-immigratie” tegen te gaan”, terwijl er te veel geld aan de verduurzaming van de EU wordt uitgegeven.

Eurocommissaris Johannes Hahn (Financiën) toonde zich tijdens het debat tevreden over het onderhandelaarsresultaat. Net als de EU-ministers van Financiën is de Commissie onder meer te spreken over een speciale reservepot van drie miljard euro, waaruit schade van lidstaten wordt gedekt die door een natuurramp worden getroffen.