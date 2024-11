Buisman verwierf bekendheid met zijn reeks ”Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen”, waarvan in februari 2025 het achtste deel verschijnt. Zijn werk was van groot belang voor de meteorologische wetenschap.

Jan Buisman werd op 19 februari 1925 geboren in Culemborg. Hij groeide op in Borculo en Den Haag. Hij deed HBS-B en volgde de Christelijke Kweekschool. Dankzij de moed van dr. J.N.I.M. Geurts, rector van het Lyceum Stokroosplein, kon hij in 1943 bij een razzia ontsnappen aan de zogeheten Arbeitseinsatz; Geurts slaagde erin de leerlingen die gezocht werden tijdig te waarschuwen.

Van 1947 tot 1958 werkte Buisman aan diverse Haagse basisscholen (minus twee jaar militaire dienst als codist) en van 1958 tot 1986 aan het Haagse Sint-Janscollege (later Hofstad Lyceum). Op latere leeftijd studeerde hij aardrijkskunde en geschiedenis. In 1968 behaalde hij aan de Universiteit van Amsterdam zijn doctoraal examen Historische Geografie.

Buisman publiceerde tal van artikelen en ruim twintig boeken, waaronder ”Weer of geen Weer?”, ”Bar en boos”, ”Nederland zoals het was, zoals het is” en de Spectrum-Wereldatlas (die hij redigeerde.). Na zijn pensionering schreef hij in nauwe samenwerking met het KNMI zeven delen van ”Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen”. Het achtste deel, geschreven in samenwerking met Sebastiaan Cobelens, staat gepland voor het voorjaar van 2025. Van deze reeks zijn tienduizenden exemplaren verkocht.

”Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen” beschrijft met veel details van jaar tot jaar de weersomstandigheden, vanaf het jaar 763. Met zijn onderzoek leverde Buisman een cruciale bijdrage aan onze kennis van het historische klimaat. In zijn beschrijvingen gaat Buismans aandacht met name uit naar stormen en stormvloeden, naar weergaloze winters en zinderende zomers, naar de invloed van het weer op het dagelijks leven van de minder bedeelden, en naar de invloed van het weer op historische gebeurtenissen.

Voor zijn werk kreeg Buisman in 1997 de Marcel Minnaertprijs van de Unie Nederland-Vlaanderen en in 2015 de Dr. J. van der Biltprijs van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. In 2011 ontving hij een koninklijke onderscheiding en in 2017 kreeg hij uit handen van prinses Beatrix de Zilveren Anjer. Bij deze gelegenheid werd een filmopname gemaakt. Bij de verschijning van deel 5 maakte de NOS een reportage .