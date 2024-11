Reisorganisaties: klimaatverandering houdt skiërs niet tegen

Sunweb heeft dit jaar 15 procent meer wintersportboekingen dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er ook al sprake was van een stijging. Volgens een woordvoerster valt het op dat mensen vaker buiten de schoolvakanties gaan, „op zoek naar betere deals en optimale skicondities”. „In januari is het aantal boekingen met 18 procent gestegen, in december met 15 procent, en in maart zelfs met 33 procent vergeleken met vorig jaar.” Absolute aantallen boekingen geeft de reisorganisatie niet.

Onlangs waarschuwden de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en de Internationale Ski en Snowboard Federatie (FIS) voor de gevolgen van klimaatverandering op de wintersport. Sunweb merkt daar nog weinig van, zegt de woordvoerster. De reisorganisatie biedt skivakanties aan naar hoger gelegen gebieden en/of in de buurt van een gletsjer.

Een woordvoerder van De Jong Intra laat weten dat lager gelegen skigebieden sowieso al minder populair zijn. Volgens hem gaat het goed met de boekingen „ondanks het wederom gestegen prijsniveau”. „We zien wel dat klanten later boeken en we verwachten nog een last minute opleving zodra er meer zicht is op de hoeveelheid sneeuw.”

Ook TUI ziet dat wintersportliefhebbers nog graag de bergen in met name Oostenrijk opzoeken, op afstand gevolgd door Frankrijk en Italië. Opvallend is volgens een woordvoerster een toename van het sneeuwtoerisme naar de noordelijke regio, zoals Zweden en Noorwegen. Bij TUI worden de kerst- en voorjaarsvakantie al vroeg vastgelegd en wacht de rest met boeken op de eerste sneeuwval. De woordvoerster zegt geen specifieke aanwijzingen te hebben dat er als gevolg van de veranderingen in het klimaat andere, meer hogergelegen, bestemmingen worden geboekt.

Zowel TUI als Sunweb zien meer vraag naar kortere wintersporttrips. „Momenteel boekt 35 procent een trip van minder dan zeven dagen”, aldus de woordvoerster van Sunweb. „Steeds meer mensen kiezen voor een lang weekend of midweek skiën.”Volgens de zegsvrouw stijgt de gemiddelde besteding per persoon wel (met 4,4 procent tot 883 euro).