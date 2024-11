SGP botst met VVD over vrijheid van meningsuiting

Dat zei VVD-woordvoerster Bente Becker maandag tijdens een Tweede Kamerdebat over integratie.

Het Kamerlid pleitte ook voor het aanpakken van problematisch gedrag. Ze omschreef dat als gedrag dat niet strafbaar is, „maar zich in het grijze gebied bevindt, waarvan we zeggen: Dit willen we niet in Nederland.” Als voorbeeld noemde ze het verheerlijken van terreur bij een lezing, het afkeuren van homoseksualiteit en andere vormen van onverdraagzaam en antidemocratisch gedachtegoed.

SGP-Kamerlid André Flach toonde zich onaangenaam verrast door de inbreng van de VVD’er. „Volgens de definitie van mevrouw Becker behoor ik denk ik bij zo’n streng christelijke groepering en ik kan me niet één voorbeeld bedenken waarin de onverdraagzaamheid die mevrouw Becker signaleert zich heeft geuit in geweld of onderdrukking of wat dan ook. En als dat zo is, keur ik dat per direct hier af.”

Is het niet zo, zo vroeg Flach zich af, dat de VVD bedoelt dat er eigenlijk ook geen recht meer is op een afwijkende mening? „De klassieke opvatting dat het huwelijk iets is voor een man en een vrouw mag je toch hebben, zonder dat jou daarmee direct onverdraagzaamheid wordt verweten, of zonder dat je op één hoop wordt geveegd met groeperingen die die onverdraagzaamheid omzetten in geweld?”, zo wilde de SGP’er weten. In reactie daarop verwees Becker naar de identiteitsverklaringen op reformatorische scholen. Die mogen volgens haar geen zinsnedes bevatten waarin het homohuwelijk impliciet of expliciet wordt afgewezen. „Als kinderen op scholen op basis van welke religie dan ook wordt geleerd: Je mag wel homo zijn, maar doe het alsjeblieft niet, dan ga je een grens over.”

Beckers uitleg stelde Flach niet gerust. De SGP’er wees erop dat er in 2000 ook seculiere Kamerleden waren die geen steun gaven aan de wet die de invoering van het homohuwelijk regelde. Becker reageerde daar weer op door te zeggen dat het wat haar betreft de vraag is of je anno 2025 het publiek bekostigde onderwijs mag gebruiken om kinderen te leren dat het homohuwelijk eigenlijk niet oké is en dat psychiaters kinderen die homo zijn misschien wel van hun homoseksualiteit kunnen afhelpen. „Of dat nu vanuit islamitische hoek wordt gezegd of vanuit christelijke hoek, de VVD komt daar tegenop.”

Flach rondde daarop af met te constateren dat er van de liberale vrijheden die de VVD promoot steeds minder over is. Maar Becker hield vol: „Op dit moment staat de vrijheid van onderwijs boven alles. Zelfs boven artikel 1 dat zegt dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling. Dus op basis van de vrijheid van onderwijs mag je discrimineren. Daar blijf ik tegen strijden en dat heeft niets te maken met een aantasting van de vrijheid van meningsuiting.”