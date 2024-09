Yael van der Wouden eerste Nederlander op shortlist Booker Prize

Het is de eerste keer dat een Nederlander de shortlist haalt van de Booker Prize. Eerder waren er wel Nederlandse kanshebbers voor de International Booker Prize. De Booker Prize voor het beste fictieboek geschreven in de Engelse taal wordt sinds 1969 ieder jaar uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 50.000 pond.

Op de shortlist staan vijf vrouwen en slechts een mannelijke schrijver. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er zoveel vrouwen op de shortlist staan. De winnaar wordt bekendgemaakt op 12 november.

The Safekeep speelt zich af in het naoorlogse Overijssel. Isabel woont alleen in het huis van haar overleden moeder, waar alles rustig voortkabbelt tot plotseling haar broer Louis met zijn nieuwe vriendin Eva voor de deur staat om bij haar de zomer door te brengen.