Senatoren roepen Fed op rente in VS woensdag flink te verlagen

„Als de Fed te voorzichtig is met het verlagen van de rente, zou dat onnodig riskeren dat onze economie afstevent op een recessie”, schrijven de Democratische senatoren Elizabeth Warren, Sheldon Whitehouse en John Hickenlooper in een brief aan Powell. De beleidsmakers moeten wat hen betreft overwegen de rente woensdag al „agressiever” te verlagen dan de gebruikelijke stap van 0,25 procent „om mogelijke risico’s voor de arbeidsmarkt te beperken”.