Is NSC rijp voor de sloop nu Omtzigt weer de luwte opzoekt?

Politiek duider Chris Aalberts betoogt in een analyse dat de oprichting van NSC inmiddels „een grote vergissing” blijkt. Volgens hem had Omtzigt er nooit aan moeten beginnen. Hij trekt een vergelijking met de partij Trots op Nederland van Rita Verdonk. Ooit stond deze partij op dertig zetels in de peilingen, maar na de verkiezingen van 2010 stond de teller uiteindelijk gewoon op nul. Jakko legt in de podcast uit dat we NSC juist niet te snel moeten afschrijven.

In de podcast bespreekt Jakko ook de actualisatie van het programma van de ChristenUnie. Waarom was dat nodig en wat gaan we daarvan merken? Daarvoor neemt Jakko de luisteraar mee terug naar de tijd van het Reveil, om helder te krijgen wat de koers van de ChristenUnie was en is, én hoe een actualisatie of herbronning vorm krijgt. De partij hoopt met een duidelijker profiel ook weer kiezers terug te winnen. Drie zetels vindt de ChristenUnie in ieder geval haalbaar.