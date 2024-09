Boeing betaalt 150 miljoen aan Embraer om mislukte miljardendeal

Embraer en Boeing sloten in 2018 een principeovereenkomst. Die hield in dat Boeing een belang van 80 procent zou nemen in de commerciële tak van Embraer. Met die deal was 4,2 miljard dollar gemoeid, maar de Amerikaanse vliegtuigbouwer trok zich terug omdat zijn Braziliaanse branchegenoot niet aan de juiste voorwaarden zou hebben voldaan.

Boeing ligt sinds begin dit jaar onder vuur nadat een Boeing-toestel van Alaska Airlines tijdens een vlucht een deurpaneel verloor. Sindsdien zijn meerdere technische mankementen gevonden in toestellen van Boeing en houdt de toezichthouder de fabrikant extra in de gaten. Ook moet Boeing de kwaliteitscontroles in zijn fabrieken verbeteren.

Verder kampt Boeing met een staking van ruim 30.000 medewerkers sinds afgelopen vrijdag in fabrieken in de omgeving van Seattle en Portland. Daardoor wordt de productie van vliegtuigen geraakt.