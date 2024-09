AEX-index begint licht lager aan week vol rentebesluiten

De AEX-index op het Damrak ging maandag licht omlaag, na de sterke opmars vorige week. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. Over het algemeen wordt verwacht dat de centrale bank de rente in de Verenigde Staten voor het eerst sinds 2020 verlaagt. Het wordt wel spannend of de beleidsmakers van de Fed kiezen voor een verlaging met een kwart procentpunt of een half procentpunt om de economie te ondersteunen.