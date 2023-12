In het voorjaar van 2025 gaat op Katendrecht in Rotterdam-Zuid het migratiemuseum FENIX open. Naast een kunstcollectie over het thema komen in de ruim honderd jaar oude havenloods ook nog culinaire en andere culturele voorzieningen, zoals een tentoonstelling met „iconische foto’s” over het onderwerp en een groot doolhof van koffers.