In een café in de Haagse Schilderswijk is in de nacht van zaterdag op zondag een explosie geweest. Rond 02.30 uur werd een voorwerp, vermoedelijk zwaar vuurwerk, naar binnen gegooid dat in het pand is ontploft, meldt de politie. Het café raakte daardoor aan de binnen- en buitenkant zwaar beschadigd. Ook de ruit van de portiek van een naastgelegen flat sneuvelde.