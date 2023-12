Vuurwerk levert niet alleen schade op aan ogen en handen, maar ook aan de oren. Volgens een onderzoek van VeiligheidNL onder ruim tweeduizend Nederlanders tussen de twintig en 75 jaar liep de afgelopen jaarwisseling 6 procent van de volwassenen die vuurwerk afstaken of buitenshuis bekeken naar eigen zeggen een vorm van gehoorschade op. „Denk aan een piep in het oor, doofheid, een dof gevoel of vervorming van geluid”, aldus de organisatie.