Een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zaterdag aangehouden in Den Haag. Hij wordt ervan verdacht begin november een hoogzwangere vrouw te hebben beroofd in het Zuid-Hollandse Capelle aan den IJssel. Ze raakte daarbij ernstig gewond en werd opgenomen in het ziekenhuis. De man kon worden geïdentificeerd op basis van camerabeelden, aldus de politie.