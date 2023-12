In een tijd waarin er wekelijks enkele kerken definitief hun deuren sluiten, zou je blij moeten zijn met berichten over kerken die groeien. Hoe komt het dan dat reformatorische kerken zo lauw of kritisch reageren op de sterke groei van Mozaiekgemeenten? Die pijn zit ’m niet in het feit dat deze gemeenten erin slagen onkerkelijken over de drempel te krijgen, maar wel in de vraag in welk huis ze dan terecht komen.