Op de aandelenbeurzen in New York leek de jubelstemming van eerder deze week vrijdag ten einde. Die ontstond door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgend jaar zal gaan verlagen. De Federal Reserve verklaarde namelijk dat de leenkosten in 2024 waarschijnlijk harder omlaag gaan dan gedacht. Maar twee beleidsmakers leken vrijdag echter wat terughoudender.