Over de menselijke maat van een kerstkostuum

Wees gerust. Ik ga deze rubriek niet vullen met kledingadviezen voor de feestdagen, en aan een kerstkostuum doe ik al jaren niet meer. Wat ik dan wel bedoel? Eerst maar dat uniform. Dat staat voor mij symbool voor staatsmacht, overheidsdwang en ambtelijke onverbiddelijkheid. In het verre buitenland, waar ik zo af en toe verblijf en dat zich in deze rubriek een beetje thuis voelt, uit zich die onverbiddelijkheid meestal met een uniform. Van een politieman bijvoorbeeld of een militair. In Nederland hult onverbiddelijkheid zich steeds vaker in een blauwe envelop, in een meervoudige aanmaning of driedubbele aanslag achteraf.