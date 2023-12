Wall Street begint verdeeld aan einde sterke beursweek

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag wisselend begonnen aan de laatste dag van een zeer sterke beursweek. De stemming op Wall Street was de afgelopen weken al positief door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgend jaar weer zal gaan verlagen. De Federal Reserve overtrof deze week bij het rentebesluit echter de verwachtingen van beleggers, door te verklaren dat de leenkosten in 2024 waarschijnlijk harder omlaaggaan dan gedacht.