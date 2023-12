De Europese Centrale Bank (ECB) zal geduld hebben met het verlagen van de rente en zich daarbij laten sturen door economische gegevens. Dat heeft de Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau gezegd. De ECB hield donderdag de rente in de eurozone opnieuw onveranderd en op de financiële markten wordt verwacht dat in het voorjaar de rente verlaagd zal worden, omdat de inflatie sterk is afgezwakt.