Bosma is niet onomstreden, maar verdient wel faire kans

Voorzitter zijn van de Staten-Generaal was ooit een functie met enorm veel macht. In 1796, de tijd van de Nationale Vergadering, was degene die de functie bekleedde maar liefst staatshoofd, premier en minister van Buitenlandse Zaken tegelijk. De belangrijkste maker van de Grondwet van 1814, Gijsbert Karel van Hogendorp, zag een Raadpensionaris voor zich: een voorzitter die zijn taken zou combineren met een soort premierschap. Hijzelf was naast voorzitter van de Staten-Generaal tegelijk nog een jaar vicepresident van de Raad van State én bezette daarnaast bij Buitenlandse Zaken ook de ministerspost.