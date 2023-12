Onderzoek: CO2-uitstoot per e-commercepakket flink afgenomen

De CO2-uitstoot voor het laatste stukje van het bezorgingstraject van een e-commercepakket, de zogeheten last mile, is in de afgelopen vijf jaar flink gedaald. De uitstoot per pakket bedraagt nu gemiddeld 100 gram CO2 per pakket. Dat is 56 procent minder dan in 2018. Dat meldt brancheorganisatie Thuiswinkel.org op basis van een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Topsector Logistiek en verschillende vervoerders en webwinkels.