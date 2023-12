Koelkasten schoonmaken en lichamen ruimen in Israël

‘Be’eri is als een paradijs waar de duivel zelf heeft huisgehouden’, zegt Yaron Gabay. In deze RDactueel ontmoet verslaggever Albert Groothedde hem en Yael Avram. Yael maakt met haar team vrijwilligers de vanwege de oorlog verlaten huizen schoon in Sderot, vlak bij de grens met Gaza. Militair reservist Yaron had met zijn collega’s dezelfde taak, maar met een groot verschil. In kibboets Be’eri lagen de lichamen van mens en dier nog op straat.